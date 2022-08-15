كوالالمبور 17 محرم 1444 هـ الموافق 15 أغسطس 2022 م واسحقق الاقتصاد الماليزي اليوم, نموًا بنسبة ارتفاع بلغت 8.9% خلال الربع الثاني من العام الجاري.وأشار رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب، إلى انخفاض معدل البطالة من 4.3% إلى 3.8%, مضيفًا أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى ماليزيا بلغت في الربع الثاني من العام الجاري نحو 24.1 مليار رينغيت، في حين بلغت قيمة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتسعة أشهر 74.1 مليار رينغيت.// انتهى //11:41ت م0043