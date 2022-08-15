الخرطوم 17 محرم 1444 هـ الموافق 15 أغسطس 2022 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، تأكيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أن القوات المسلحة ستظل وفيّه للشعب السوداني وتنحاز إلى خياراته الوطنية في كل الأحوال وأن الجيش يستمد شرعيته من شعبه.وعرجت على توصية موتمر المائدة المستديرة الذي أنهى أعماله أمس في الخرطوم بضرورة استكمال الفترة الانتقالية خلال فترة زمنية لا تتجاوز 18 شهراً، تقوم عليها حكومة مدنية مستقلة محددة المهام، لتحقيق تطلعات الشعب في حكم ديمقراطي راشد عبر انتخابات حرة ونزيهة.ونقلت صحف الاثنين عن قائد القوات المشتركة السودانية الليبية، العقيد ركن علي محمد كه، حرص الجانبين الليبي والسوداني على مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والتهريب ، مشيرًا إلى أن القوات المشتركة ستظل المسؤولة عن تأمين الشريط الحدودي والتصدي لكل أشكال جرائم الحدود العابرة.ولفتت الانتباه إلى استعادة الاستقرار والهدوء بالشريط الحدودي بين السودان وتشاد بفضل الانتشار الأمني للقوات والتنسيق والتعاون مع الجانب التشادي.وركزت صحف السودان على تاكيد وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال مخاطبته في القاهرة أمس الدورة التدريبية للإعلاميين السودانيين ، إن بلاده حريصة على التعاون مع السودان في شتى المجالات، موكداً عمق وأزلية العلاقات السودانية المصرية.// انتهى //11:42ت م0044