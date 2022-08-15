القاهرة 17 محرم 1444 هـ الموافق 15 أغسطس 2022 م واسأعرب رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، عن خالص العزاء والمواساة لجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبًا ولذوي الضحايا والمصابين في حادث الحريق الذي تعرضت له كنيسة أبو سيفين، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.وعبر العسومي، في بيان له اليوم، عن تضامن البرلمان العربي مع مصر في هذا الحادث الأليم، وعن أمله الشفاء العاجل للمصابين، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء ومكروه.// انتهى //12:01ت م0045