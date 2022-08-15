نجران 17 محرم 1444 هـ الموافق 15 أغسطس 2022 م واسيواصل مهرجان صيف نجران "صيفنا هايل"، الذي تنظمه أمانة منطقة نجران بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه وبمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية، فعالياته المنوعة، وذلك في عدد من المواقع بالمنطقة.وأقيمت أمس أمسية شعرية نسائية تغنت فيها الشاعرات بحب الوطن، كما ألقين العديد من القصائد الأخرى التي نالت استحسان الحضور من العنصر النسائي.ويتضمن المهرجان فعاليات وبرامج وأنشطة متنوعة تلبّي رغبات شرائح المجتمع منها المسابقات الثقافية، والترفيهية، والمسابقات الخاصة بذوي الهمم، وسباقات الهجن والفروسية والعروض المسرحية وعروض الفنون الشعبية إلى جانب معرض الحرف اليدوية التراثية والتصوير الفوتوغرافي وخيمة التسوق والديوانية النجدية وغيرها.// انتهى //13:04ت م0062