سكاكا 17 محرم 1444 هـ الموافق 15 أغسطس 2022 م واسحصلت إمارة منطقة الجوف على النطاق الأخضر في أعمال تحقيق كفاءة الإنفاق للأداء العام، وفقاً لمراجعة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية لشهر مارس 2022، والتي جاءت بمتابعة وحرص صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف.وأشاد سموه بهذا الإنجاز الذي يضمن كفاءة الإنفاق وتنفيذ تطلعات القيادة الرشيدة - حفظها الله - لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، معرباً عن شكره لفريق العمل في الإمارة الذين أسهموا في تحقق هذا التميز.ولفت سمو أمير المنطقة إلى أن إمارة منطقة الجوف، ماضية بإذن الله بالإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق والارتقاء بجودة المشروعات والأصول والمرافق، بما يحقق التطلعات المأمولة من البرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية الممولة من الميزانية العامة للدولة.// انتهى //13:08ت م0063