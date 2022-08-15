رفحاء 17 محرم 1444 هـ الموافق 15 أغسطس 2022 م واسفتح المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة رفحاء القبول المباشر، للراغبين بالتسجيل في برامج المعهد وأقسامه لمرحلتي الدبلوم الصناعي الثانوي والبرامج الفصلية ويستمر القبول حتى يوم الخميس المقبل.وأوضح المعهد أن القبول المباشر سيكون في مقر المعهد في تخصصات دبلوم الكهرباء الصناعية، وميكانيكا السيارات، والتبريد والتكييف, مضيفاً أن برنامج المعاهد الصناعية لمدة فصل تدريبي واحد يشمل تشخيص أعطال وصيانة المكيفات، وميكانيكا السيارات، والتمديدات المنزلية.// انتهى //13:12ت م0065