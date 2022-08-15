بريدة 17 محرم 1444 هـ الموافق 15 أغسطس 2022 م واسبارك صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، حصول إمارة المنطقة على شهادة آيزو العالمية 1-19770: 2017 الخاصة بنظام إدارة أصول تقنية المعلومات.جاء ذلك خلال لقاء سمو أمير القصيم بقاعة الاجتماعات بمكتبه بمقر ديوان الإمارة اليوم، وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، يرافقه مدير عام إدارة تقنية المعلومات بإمارة القصيم صالح الرسي، بمناسبة حصول إمارة المنطقة على شهادة أيزو 1-19770: 2017 الخاصة بنظام إدارة أصول تقنية المعلومات.وأكد سمو أمير القصيم بأن حصول إمارة المنطقة على هذا الاستحقاق، يؤكد منهجيتها تجاه التحول التقني وأتمتة كافة إجراءاتها إلكترونياً، مبيناً سموه بأن ما حصلت عليه إمارة المنطقة من استحقاق لشهادة الآيزو، يظهر بجلاء حجم الجهود بهذه المنجزات التي نفخر بها جميعا.وقال سموه بأن إمارة المنطقة تتبنى معايير الجودة والتميز في أداء مهامها بما يُعزز تحقيق دور الإمارة ويلبي احتياجات وخدمة المواطن على أكمل وجه، وتطبيق أفضل ما توصلت إليه التقنية الحديثة بما يتوافق مع المعايير والمتطلبات العالمية.وأبدى سمو أمير القصيم تقديره لوكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان وفريق العمل بإدارة تقنية المعلومات على ما يبذلونه من جهود للوصول بالخدمات التقنية بإمارة المنطقة لأفضل المستويات والحصول على الإستحقاقات والاعتمادات في هذا المجال.واستمع سمو أمير القصيم إلى شرح من وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان عن أهمية شهادة الآيزو التي حصلت عليها إمارة المنطقة بعد الامتثال للأنظمة الخاصة بإدارة أصول تقنية المعلومات، وتطبيق نظام لإدارة أصول تقنية المعلومات يتوافق ومتطلبات المواصفة القياسية الدولية ISO/IEC 19770-1:2017 والمحافظة عليه وتحسينه باستمرار، وتوفير البنية التحتية المناسبة لتقنية المعلومات، وضمان تلبية مستوى خدمة المستفيدين، وتقديم خدمة آمنة وموثوقة أثناء إدارة أصول تقنية المعلومات وتحسينها باستمرار، مقدماً خالص الشكر والتقدير لسمو أمير القصيم على دعمه اللامحدود ومتابعته المستمرة مما أسهم في حصول إمارة المنطقة على العديد من المنجزات على المستويات كافة .// انتهى //13:22ت م0066