الدمام 17 محرم 1444 هـ الموافق 15 أغسطس 2022 م واسطرحت أمانة المنطقة الشرقية؛ تزامناً مع اليوم العالمي الدولي للشباب، فرصاً استثمارية لبناء ملاعب رياضية وأنشطة متعددة، وذلك ضمن 230 فرصة استثمارية؛ لتنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز مفهوم جودة الحياة ودعم السياحة والترفيه وتوفير فرص وظيفية جديدة.وتهدف الفرص إلى تحفيز المستثمرين ورفع جاذبية الاستثمارات حيث تمتد حتى 50 سنة، مع خفض الضمان البنكي المطلوب ليصل إلى 25٪ فقط؛ ومدة الإعفاء 10٪ من إجمالي مدة العقد، وذلك دعماً للمستثمرين ورواد الأعمال والتيسير عليهم.// انتهى //13:25ت م0067