حائل 17 محرم 1444 هـ الموافق 15 أغسطس 2022 م واسأعلنت أمانة منطقة حائل طرح فرص استثمارية دائمة ومؤقتة وذلك امتداداً لجهودها في ترجمة أهداف رؤية المملكة 2030 التي ترتكز على تطوير منظومة الاستثمارات، وتنمية الإيرادات لطرح المشاريع والمبادرات الاستثمارية.وأوضح أمين منطقة حائل المهندس سلطان بن حامد الزايدي أنه تم طرح فرص متنوعة وعديدة بمختلف الأنشطة والمجالات أبرزها تشغيل وصيانة الحدائق العامة بالمدينة، وإنشاء وتشغيل وصيانة مخطط المستودعات والمحال والمجمعات التجارية، واللوحات الدعائية، داعيًا جميع المستثمرين الراغبين الاطلاع على التفاصيل أو التقدم على الفرص المعلنة أو ارسال المقترحات للفرص الاستثمارية الدخول على بوابة الاستثمار البلدي "فرص".// انتهى //13:44ت م0071