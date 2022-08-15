عرعر 17 محرم 1444 هـ الموافق 15 أغسطس 2022 م واسنظمت الغرفة التجارية والصناعية بمنطقة الحدود الشمالية اليوم ورشة عمل تعريفية عن آليه الحصول على شهادة تصنيف مقدمي خدمات المدن بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان, وذلك على مسرح الغرفة بمدينة عرعر .وتناولت الورشة التعريف بنظام التصنيف وشرح آلية التقديم على منصة بلدي وشرح المعايير الفنية والمالية المترتبة عليه ، بالإضافة إلى شرح خدمات بوابة تصنيف مقدمي خدمات المدن، وعرض مرئي للتحفيز على إصدارها , والإجابة على استفسارات الحضور.// انتهى //13:45ت م0072