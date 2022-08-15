الكويت 17 محرم 1444 هـ الموافق 15 أغسطس 2022 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام بمقدار 4ر13 نقطة، ما نسبته 18ر0 في المئة، ليصل عند مستوى 94ر7632 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2ر408 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 8ر57 مليون دينار كويتي نتيجة تنفيذ 13928 صفقة .وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 6ر19 نقطة ليبلغ مستوى 01ر5800 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 34ر0 في المئة، من خلال تداول 331 مليون سهم، عبر 7270 صفقة نقدية، بقيمة 22 مليون دينار.وتراجع مؤشر السوق الأول 16ر11 نقطة، ليصل إلى مستوى 97ر8513 نقطة، بنسبة تراجع بلغت 13ر0 في المئة، من خلال تداول 2ر77 مليون سهم، عبر 6658 صفقة، بقيمة 7ر35 مليون دينار.وانخفض مؤشر (رئيسي 50) 04ر42 نقطة ليبلغ مستوى 77ر6085 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 69ر0 في المئة من خلال تداول 5ر297 مليون سهم عبر 5571 صفقة نقدية بقيمة 5ر20 مليون دينار.// انتهى //13:45ت م0073