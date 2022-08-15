سكاكا 17 محرم 1444 هـ الموافق 15 أغسطس 2022 م واستصدر نادي الجوف الأدبي الثقافي ترتيب الأندية الأدبية في عدد الكتب المنشورة خلال العام 2021م.وأشار تقرير الحالة الثقافية في المملكة 2021م الذي أصدرته وزارة الثقافة تحت عنوان "الثقافة في الفضاء العام" لرصد الحراك الثقافي في المملكة، حصول نادي الجوف الأدبي على المركز الأول في عدد الكتب المنشورة بمجموع 25 كتاباً.وأوضح رئيس نادي الجوف الأدبي الثقافي عبدالعزيز النبط أن اصدارات النادي خلال العام 2021م تناولت مجالات متعددة في الأدب والثقافة، مشيراً إلى قيام النادي بدوره في نشر أعمال المبدعين والمبدعات السعوديين، مرحباً بالجميع لتبني إصداراتهم وطباعتها ونشرها في المكتبات ومعارض الكتاب المحلية والعربية وفي المواقع الإلكترونية.وقدم النبط شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف على ما يجده النادي من دعم واهتمام من قبل سموه، بما يسهم في تنمية المشهد الثقافي بالمنطقة.// انتهى //13:47ت م0074