عنيزة 17 محرم 1444 هـ الموافق 15 أغسطس 2022 م واسجذب موسم عنيزة الدولي للتمور العديد من زوار الدول الخليجية والعربية والعالمية وذلك من خلال طريقة العرض والبيع بالعربات الذكية والتي تميزت بخفة وزنها وسلاسة انتقالها، إضافة إلى تنوع التمور في الموسم والتي حظيت بإعجاب الزوار كالسكري الفاخر والخلاص والونانة وغيرها من الأنواع التي تشتهر بها منطقة القصيم .وبين مدير إدارة الإعلام والعلاقات بالغرفة المشرف على علاقات الموسم أشرف النفيسة أن زوار الموسم اطلعوا على أركان مبيعات التجزئة والمخصصة لرواد الأعمال من شباب وفتيات الوطن، مستمعين لشرح عن كيفية استقبال التمور وطرق الفحص الصحي لها، وصولاً إلى منطقة التصدير الدولي، مشيدين بالتنظيم وطرق عرض التمور وتنوعها في الموسم.// انتهى //13:54ت م0075