مقديشو 17 محرم 1444 هـ الموافق 15 أغسطس 2022 م واسقُتل 13 مسلحًا من جماعة الشباب الإرهابية في غارة أمريكية في محافظة هيران وسط الصومال.وقالت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية "صونا": "قتل 13 عنصرًا من مليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة ودمرت قواعدهم في غارة جوية أمريكية لدعم عمليات مكافحة الإرهاب للجيش الوطني في محافظة هيران وسط البلاد".وتمكن الجيش الصومالي السبت الماضي من إعادة السيطرة على 10 مناطق في هيران من قبضة مليشيات "الشباب".// انتهى //15:03ت م0093