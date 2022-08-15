الرياض 17 محرم 1444 هـ الموافق 15 أغسطس 2022 م واسأعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة اليوم بدء استقبال طلبات التسجيل في جناح "المؤلف السعودي" المشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب 2022، الذي سيكون متاحاً للكتاب السعوديين ذويّ النشر الذاتي، بحيث تتولى الهيئة عرض كتبهم وتسويقها نيابةً عنهم، وتحصيل المبيعات ثم تقديمها لهم. وأتاحت الهيئة التسجيل لمدة أسبوعين من تاريخ اليوم وحتى 30 أغسطس عن طريق الرابط : https://bookfairs.moc.gov.sa/signup?profile=authorويمكن للمؤلفين السعوديين الذين لديهم الحقوق القانونية لبيع الكتب، المشاركة في جناح "المؤلف السعودي"، الذي يستهدف عرض 200 عنوان بواقع عنوان واحد لكل مؤلف فقط، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المؤلفين، على أن تختار هيئة الأدب والنشر والترجمة العناوين المشاركة في الجناح بعد اجتياز المؤلف للتقييم.ويأتي جناح "المؤلف السعودي" في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه هيئة الأدب والنشر والترجمة للمؤلفين السعوديين، لتمكينهم من عرض مؤلفاتهم أمام القراءة، وتعزيز وجودهم في معرض الرياض الدولي للكتاب "أحد أكبر المعارض في الوطن العربي والأعلى في نسبة المبيعات"، بالإضافة إلى تسهيل وصول الكتّاب السعوديين إلى الجماهير.ويعد معرض الرياض الدولي للكتاب 2022م الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 8 أكتوبر، منصة ثقافية جامعة لصنّاع الأدب والنشر والترجمة المحليين والدوليين، إضافةً إلى برنامجه الثقافي المليء بالفعاليات الثقافية المميزة، والمنصات الحوارية، والمحاضرات التفاعلية، بالإضافة إلى ورش العمل المتخصصة في المجالات الثقافية.// انتهى //15:10ت م0095