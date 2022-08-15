لندن 17 محرم 1444 الموافق 15 أغسطس 2022 واسوافقت هيئة تنظيم الأدوية في المملكة المتحدة اليوم على ما يسمى باللقاح ثنائي التكافؤ الذي يستهدف كلًّا من فيروس كورونا الأصلي والمتغير أوميكرون، لتصبح بذلك أول دولة توافق على هذا اللقاح.وسيكون اللقاح المُحسَّن - الذي قامت شركة الأدوية الأمريكية موديرنا (Moderna) بصناعته - متاحًا في فصل الخريف، كما تهدف المملكة المتحدة على تقديمه لجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، والفئات المعرضة للخطر بشكل كبير اعتبارًا من الشهر المقبل.وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الأدوية في المملكة المتحدة اليوم إن اللقاح ثنائي التكافؤ سيعمل على الحماية من المرض مع استمرار تطور فيروس كورونا.// انتهى //15:12ت م0096