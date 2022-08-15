الرياض 17 محرم 1444 هـ الموافق 15 أغسطس 2022 م واسعقد مجلس إدارة الجمعية اليوم، اجتماعه الثاني للدورة الرابعة، عبر الاتصال المرئي، برئاسة معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، وبحضور أعضاء المجلس.واستعرض المدير التنفيذي للجمعية عبدالله بن صالح الشبيلي توصيات الاجتماع السابق للمجلس وأبرز المستجدات حولها، إضافة إلى أبرز أعمال الجمعية التشغيلية والوضع المالي للنصف الأول من عام 2022م، وجدول أعمال الجمعية للفترة المستقبلية.وناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ حيالها عدداً من التوصيات والقرارات.وفي الختام قدم الشبيلي الشكر والتقدير لمعالي رئيس مجلس الإدارة الدكتور حسام العنقري، ولأعضاء المجلس على متابعتهم الدائمة ودعمهم لأعمال الجمعية وخطط تطويرها، مما سيسهم في تحقيق أهدافها والنهوض بمهنة المراجعة الداخلية في المملكة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.// انتهى //15:12ت م0098