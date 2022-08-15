بريدة 17 محرم 1444 هـ الموافق 15 أغسطس 2022 م واسأعادت السيارة الأثرية القديمة التي تقف باستقبال زوار مهرجان تمور بريدة الحنين للمزارعين والتي كانت تجوب المزارع قبل نحو 63 عاماً ، لسد احتياجاتهم ، والرفع بمتطلباتهم ، ومراقبة محاصيلهم ، قبل النهضة الزراعية وطرق الري الحديثة والدعم الحكومي الكبير في العقود الخمسة الأخيرة والتي أوصلت إنتاج المزارعين لكافة أرجاء العالم .وكانت السيارة وهي من نوع فورد وانيت موديل 1959م ، إحدى السيارات التابعة للمديرية العامة للزراعة قبل تحولها إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم .يذكر أن مهرجان تمور بريدة يهتم كثيراً في فعالياته المصاحبة بإبراز التراث الزراعي وكل مايتعلق بالنخيل ومشتقاته .// انتهى //15:17ت م0099