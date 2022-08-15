ثقافي / "وانيت" أثري يستقبل زوار مهرجان تمور بريدة
الاثنين 1444/1/17 هـ الموافق 2022/08/15 م واس
بريدة 17 محرم 1444 هـ الموافق 15 أغسطس 2022 م واس
أعادت السيارة الأثرية القديمة التي تقف باستقبال زوار مهرجان تمور بريدة الحنين للمزارعين والتي كانت تجوب المزارع قبل نحو 63 عاماً ، لسد احتياجاتهم ، والرفع بمتطلباتهم ، ومراقبة محاصيلهم ، قبل النهضة الزراعية وطرق الري الحديثة والدعم الحكومي الكبير في العقود الخمسة الأخيرة والتي أوصلت إنتاج المزارعين لكافة أرجاء العالم .
وكانت السيارة وهي من نوع فورد وانيت موديل 1959م ، إحدى السيارات التابعة للمديرية العامة للزراعة قبل تحولها إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم .
يذكر أن مهرجان تمور بريدة يهتم كثيراً في فعالياته المصاحبة بإبراز التراث الزراعي وكل مايتعلق بالنخيل ومشتقاته .
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15:17ت م
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