جدة 17 محرم 1444 هـ الموافق 15 أغسطس 2022 م واسشهد صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة توقيع مذكرة تفاهم بين فرع وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة وجمعية البر بجدة؛ لتطوير سبل التعاون بينهما؛ لنشر ثقافة العمل الخيري والتطوعي بما يخدم المجتمع وتنميته.ووقع الاتفاقية عن فرع وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة مديرة قسم الشراكات المجتمعية والتواصل بالفرع وئام بنت عبدالله الغامدي، وعن جمعية البر نائب رئيس الجمعية خلف العتيبي.وتتيح مذكرة التفاهم للمتطوعين فرصة المشاركة في الفعاليات الرياضية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإبراز النماذج الإيجابية التي تمثل القدوة الحسنة لأفراد المجتمع في ظل حرص الطرفين على تعزيز جودة الحياة، تماشياً مع تطلعات القيادة الرشيدة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.وأوضح المدير العام لفرع وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة عبدالعزيز بن محمد بن عبود أن توقيع المذكرة يجسد الحرص على تعزيز المسؤولية الاجتماعية لخدمة المجتمع وتعزيز جودة الحياة فيه عبر المشاركة والتعاون على تقديم أفضل الخدمات التي تترك أثرها المستدام، بما يتواكب مع مستهدفات الرؤية التنموية 2030، وتعزيز الوعي المجتمعي وإثراء التجارب بثقافة العمل الخيري.من جهته، أكد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدة خلف بن هوصان العتيبي حرص الجمعية على مد جسور التعاون مع مختلف القطاعات والتوسع في شراكاتها المجتمعية، وإتاحة الفرص التطوعية في مختلف التخصصات المتوائمة مع نشاطات الجمعية، من خلال العمل على استقطاب المتطوعين والمتطوعات واستنهاض هممهم وإتاحة الفرص لهم لتقديم خدماتهم المجتمعية.// انتهى //15:22ت م0101