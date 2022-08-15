الرياض 17 محرم 1444 هـ الموافق 15 أغسطس 2022 م واسأعلنت منظمة التعاون الرقمي «DCO»، انضمام شركة كي بي إم جي «KPMG» بصفة مراقب رسمي للخدمات المهنية في المنظمة.ويأتي انضمام الشركة في الوقت الذي تزداد فيه يومًا تلو الآخر عضوية المنظمة التي تعمل ومن خلال برامجها المختلفة على تمكين الازدهار الرقمي للجميع، مع التركيز على مبادرات تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي التي تدعم الشباب والنساء في الدول الأعضاء.وأكّد نائب أمين عام المنظمة للشؤون الدولية حسان ناصر أن هذه الشراكة الجديدة تمثل قفزة للأمام، مبينًا أن الشركة ولما لها من خبرات واسعة في مجالات الضرائب الرقمية، وتدفق البيانات عبر الحدود، إضافةً إلى التحوّل الرقمي والحوكمة الإلكترونية ستؤدي دورًا فاعلًا في تحقيق أهداف المنظمة، مشيرًا إلى أن «DCO» تواصل جهودًا مستمرة لتوسيع قاعدتها بغية الوصول إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع.من جهته، أوضح رئيس قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لدى KPMG كي بي إم جي الدكتور سامر عبدالله أن الشركة ستوظف ما تمتلكه من شبكة علاقات وخبرة تراكمية واسعة في بناء الاستراتيجيات والسياسات والعوامل التمكينية الرئيسية لتحقيق غايات وأهداف المنظمة المتعلقة بتعزيز الازدهار الرقمي.يُشار إلى أن «DCO» تعمل بشكل متسارع على توسيع منظومتها من المتعاونين الدوليين، لتمثل 11 دولة عضو يشكِّلون أكثرَ من 600 مليون نسمة، ويمثل إجمالي الناتج المحلي لدولهم ما يقارب 2 تريليون دولار.// انتهى //15:22ت م0102