الرياض 17 محرم 1444 هـ الموافق 15 أغسطس 2022 م واستعرض منصة "استطلاع" -التابعة للمركز الوطني للتنافسية- حالياً 11 مشروعاً تنظيمياً وإجرائياً ذا صلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية، طرحتها العديد من الجهات الحكومية بهدف تمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليها قبل إقرارها.ومن أبرز المشروعات المطروحة "مشروع قواعد جباية الزكاة من الاستثمار في الصناديق الاستثمارية" الذي طرحته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بهدف توضيح آلية حساب الزكاة للصناديق الاستثمارية الموافق على تأسيسها من هيئة السوق المالية والمستثمرين بها والأحكام المتعلقة بذلك، وينتهي الاستطلاع عليه بتاريخ 31 أغسطس 2022م.من جهتها طرحت وزارة التعليم مشروعين ينتهي الاستطلاع عليهما بتاريخ 5 سبتمبر 2022م، الأول" مشروع اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية "، والثاني "مشروع اللائحة التنظيمية لفروع الجامعات الأجنبية"، ويهدف المشروعان إلى تحديث اللوائح المنظمة للتعليم الجامعي، وتشجيع الاستثمار والتوسع في التعليم الجامعي الأهلي، إضافة إلى تأهيل الكفاءات العلمية والمهنية التي يحتاجها سوق العمل وتشجيع توفير تخصصات نوعية.وطرحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مشروعين، ينتهي الاستطلاع على الأول "مشروع تنظيمات المنافسة لمنصات المحتوى الرقمي" في 28 أغسطس 2022م، والهدف منه تهيئة البيئة المناسبة للنمو المتوقع في القطاع، وتحفيز الاستثمارات في مراكز البيانات وتعزيز المنافسة العادلة فيها، أما الثاني "تنظيمات تنفيذ وحماية البنية التحتية" فيتضمن عدداً من الالتزامات الواجب اتباعها لرفع جودة تنفيذ أعمال البنية التحتية وحمايتها لتفادي إلحاق الضرر بشبكات الاتصالات العامة، وينتهي الاستطلاع بتاريخ 31 أغسطس 2022م.ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة "استطلاع" تأكيداً على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال، وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030 بأن تكون المملكة فـي مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالمياً.// انتهى //15:24ت م0104