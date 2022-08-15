رام الله 17 محرم 1444 هـ الموافق 15 أغسطس 2022 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، ثلاثة فلسطينيين من الضفة الغربية والقدس المحتلة.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال داهمت حارة الجعبري شمال شرق المسجد الإبراهيمي بالبلدة القديمة في مدينة الخليل، واعتقلت فلسطينيًا في الـ60 من العمر، وشابًا في الـ26، عقب مداهمة وتفتيش منزليهما.كما اعتقلت قوات الاحتلال شابًا، من منطقة باب العامود في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، ونقلته إلى أحد مراكزها في المدينة.// انتهى //15:26ت م0105