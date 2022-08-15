إسلام آباد 17 محرم 1444 هـ الموافق 15 أغسطس 2022 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية في إقليم خيبر بختونخوا بجمهورية باكستان الإسلامية، حيث وُزِّعت أمس الأول، 1.856 سلة غذائية استهدفت مناطق سوات، وشانغلا، ومنطقة خيبر القبلية ، استفاد منها 12.992 فردا من الفئات الأكثر احتياجا والأرامل والأيتام وذوي الإعاقة.وتأتي هذه المساعدات ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي الذي ينفذه المركز في باكستان؛ للتخفيف من معاناة المحتاجين والمتضررين هناك.//انتهى//15:34ت م0106