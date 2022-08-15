نجران 17 محرم1444 هـ الموافق 15 أغسطس 2022 م واستفقد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل اليوم عدداً من المشاريع التنموية التي تنفذها أمانة منطقة نجران، بهدف الاطلاع على سير الأعمال في المشاريع التي تخدم الأهالي والاطلاع على الفرص الاستثمارية التي تتيحها الوزارة للقطاع الخاص، وذلك ضمن زيارته للمنطقة، يرافقه أمين منطقة نجران المهندس صالح الغامدي وعدد من قيادات الوزارة.ووجّه معاليه خلال الزيارة بتوفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين في المنطقة، منوهًا بضرورة الاستمرار في تنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية للوصول إلى نسب الإنجاز المحددة بما يلبي احتياجات سكان المنطقة، كما وجّه بإتاحة الفرص الاستثمارية للشركات والمؤسسات لتلبية الطلب على المشاريع النوعية بهدف رفع جودة الحياة، والارتقاء بخدمات المنطقة تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 بالتقدم في مؤشرات أفضل المدن قابلية للعيش.كما وقف خلال جولته على عدة مشاريع تنموية من بينها مشروع دوّار المصمك وحديقة الملك عبدالعزيز وجدار الصناعية، ومتنزه الأمير جلوي والنافورة التفاعلية، إضافة إلى زيارة مشروع ممشى الملك عبدالله، وجولة في متنزه الملك فهد، ومشروع الحديقة الضوئية.وزار مبنى مركز الفعاليات والمؤتمرات بمدينة نجران واطلع على مرافق وإمكانات المبنى والخدمات التي يقدمها، كما اطلع على عرض مرئي لمشاريع أمانة منطقة نجران المنفذة خلال الخمس سنوات الماضية والإمكانيات التي توفرها، كما ناقش أبرز التحديات التي تواجهها الأمانة وخطة الاستثمار والناتج المتحقق.فيما اجتمع معاليه مع المستثمرين في المنطقة لمناقشة أبرز الفرص الاستثمارية في القطاع البلدي بمنطقة نجران، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لنجاح مسيرة التنمية في المنطقة.وأشاد الحقيل في نهاية جولته بنسب الإنجاز المتقدمة وسير العمل، مؤكدًا ضرورة متابعة المشاريع ومستويات إنجازها بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة، معبرًا عن شكره لصاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران على دعمه المستمر للمنطقة وأهلها، كما أثنى على جهود أمانة منطقة نجران في الاستفادة من المواقع الاستثمارية الحيوية التي تخدم ساكني المنطقة بما يسهم في زيادة الإيرادات وتنشيط الحراك الاقتصادي والتجاري والاستثماري للمنطقة.//انتهى//16:16ت م0116