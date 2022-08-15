القاهرة 17 محرم 1444 هـ الموافق 15 أغسطس 2022 م واستباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 6ر2 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 9ر670 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 9ر5 مليارات جنيه.وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 7ر0 % ليبلغ مستوى 71ر9914 نقطة، وشملت الانخفاضات مؤشر"إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا الذي تراجع بنحو 25ر0 % ليبلغ مستوى 91ر3048 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسط "إيجي إكس 70" بنسبة 06ر0 % ليبلغ مستوى 45ر2130 نقطة.// انتهى //16:27ت م0117