الاحساء 17 محرم 1444 هـ الموافق 15 أغسطس 2022 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، اليوم ، مشروع التطوير الإداري والمهني لمنسوبي المحافظة والمراكز التابعة لها "ارتقاء"، والذي تم إطلاقه بالتعاون بين محافظة الأحساء وجامعة الملك فيصل بهدف تحقيق الارتقاء بمستوى أداء وإنتاجية منظومة العمل في المحافظة .وتفقد سموه القاعات التي تقام بها برامج المشروع والتقى بالمتدربين بقاعات التدريب، إذ كانت تقدم حينها دورة في أساسيات الحاسب الآلي، ودورة في مهارات الاتصال الفعال ، وأشاد بجهود الجامعة وكادرها التنظيمي والتدريبي، ومساهمتهم في إنجاح هذا المشروع، وتحقيق تطلعات المحافظة التطويرية لمنسوبيها، ومهيبًا بجميع المتدربين لتحقيق الاستفادة الكبرى من هذه البرامج التدريبية المخصصة لهم.من جانبه أكد معالي رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي أن المشروع الذي شرفت الجامعة بتنفيذه لصالح منسوبي المحافظة ومن خلال منظومتها التدريبية في الكلية التطبيقية، يمثل أنموذجًا فاعلا للشراكة، ويدعم تحقيق مستهدفاتها في جميع مجالات التعاون المشترك، حيث تم توظيف الخبرات التدريبية بالجامعة للمساهمة في تطوير موارد المحافظة البشرية، وتحسين إنتاجيتها؛ وبما يواكب أحدث التطورات في مجال التنمية البشرية.وقدم وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور مهنا الدلامي عرضا تعريفيا لمراحل إعداد وتنفيذ المشروع، الذي يقدم برامجه في مجالات تخصصية إدارية وفنية متعددة، وبأنماط متعددة للتدريب توائم احتياج العمل المؤسسي في المحافظة.// انتهى //16:31ت م0118