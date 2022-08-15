الرياض 17 محرم 1444 هـ الموافق 15 أغسطس 2022 م واستشارك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المعرض السعودي الدولي للتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية في النسخة الاستثنائية "SIDMC"، وذلك لمدة ثلاثة أيام ابتداءً، من 16 أغسطس 2022م، في مركز الظهران إكسبو، بتنظيم من مجلس شباب المنطقة الشرقية.وتأتي مشاركة المؤسسة عبر تسليط الضوء على نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية، كما توجد في جناح توعوي بمقر المعرض، يتضمن الإمكانيات اللازمة كافة لتقديم رسالتها التوعوية للزوار من خلال تعريفهم بالمؤسسة ونظامها التأميني وما يقدمه من خدمات ومنافع لأصحاب العمل والمشتركين والمستفيدين, إضافة إلى استعراض خدمات المؤسسة الإلكترونية التي تقدمها لعملائها وآلية الاستفادة منها والإجابة عن أسئلة واستفسارات الزوار؛ وذلك تحقيقًا لإستراتيجية المؤسسة في تعزيز رضا عملائها والتواصل الفعال معهم ومد جسور التواصل مع أصحاب العمل والفئات التي تخدمها المؤسسة.كما ستُقام خلال المشاركة ورش توعوية على مدار أيام المعرض؛ للتعريف بخدمات المؤسسة وقنواتها الرقمية ونظام التأمينات الاجتماعية بشكل مفصل.الجدير بالذكر أن المعرض يُعنى بتقديم الخدمات التقنية التي تواكب تطور العصر وتقديم الإجراءات والحلول لدعم وتحفيز الأعمال التجارية وإتاحة الفرصة للمؤسسات الحكومية والخاصة للارتقاء بمستوى المعلومات ونشر ثقافة التعاملات والمعرفة الإلكترونية الذكية وفق أرقى المعايير العالمية.// انتهى //16:32ت م0119