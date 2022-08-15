جدة 17 محرم 1444 هـ الموافق 15 أغسطس 2022 م واسأطلقت الإدارة العامة للتعليم بجدة ، أمس ، برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي " بنات " لشاغلي الوظائف التعليمية ، الذي سيتم تنفيذه عن بعد في مركزي التدريب الأول والثاني بجدة وكذلك في رابغ وخليص ، بمشاركة 500 متدربة ، ويستمر لمدة أسبوعين.وأوضحت مساعدة المدير العام للتعليم بجدة للشؤون التعليمية " بنات " منال اللهيبي أن البرنامج يهدف لرفع مستوى جودة مخرجات التعليم من خلال تطوير مهارات شاغلات التعليم وتأهيليهن وتطويرهن بصورة مستمرة، استجابة للاحتياجات التدريبية المختلفة ولتوفير فرص تدريبية متنوعة وطرح العديد من البرامج التدريبية المتنوعة.وبينت أن البرامج شملت 14 مجالاً في التربية الخاصة ، والصحية، والمناهج الجديدة والمسارات الثانوية ، والمواد التخصصية ، والاختبارات الدولية ، والطفولة المبكرة ، والإدارة المدرسية ، والتعليم الإلكتروني ، والتقنية والإرشاد ، والتوجيه الطلابي والنشاط الطلابي ، والموهوبين ، ومناهج وطرق التدريس ، والقياس والتقويم.// انتهى //16:32ت م0121