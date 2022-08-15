الرياض 17 محرم 1444 هـ الموافق 15 أغسطس 2022 م واسأطلق صاحب السمو الملكي الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود، جائزة لريادة الأعمال ودعم الأسر المنتجة، تمنح للمؤسسات والأفراد، وذلك تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي كان أحد برامجها تعزيز القيم، وتطوير المهارات الأساسية وتحضير الشباب لسوق العمل المحلي والعالمي ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال.وأشار سموه إلى أن الإعلان عن إطلاق هذه الجائزة يأتي تماشيًا مع الحراك المجتمعي الذي يسهم في تفعيل دور الترابط الاجتماعي، والتنمية الاقتصادية لوطن مزدهر ونابض بالحياة، تعزز من نهضته استراتيجية طموحة تتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م.من جانبها، أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة فهدة بنت عبدالإله بن عبدالعزيز أمين عام الجائزة، أن جائزة الأمير عبد الإله بن عبد العزيز لريادة الأعمال ودعم الأسر المنتجة، حافزٌ معنوي طموح يحقق تفاعل مجتمعي للفئات المستهدفة من رواد الأعمال والأسر المنتجة، ويسهم في رفع التنافسية لتقديم أنشطة بجودة عالية ومبتكرة وإيجاد فرص استثمارية تقود مسيرة النمو الاقتصادي، وتحدث تحولات تمكن من الوصول إلى نهضة شاملة ومتوازنة لملاك المشاريع الناشئة، معربة عن خالص شكرها وامتنانها بشرف تكليفها بالأمانة العامة للجائزة.وأوضحت أن الجائزة تهدف إلى الإسهام في تطوير مجالات ريادة الأعمال والأسر المنتجة وتنمية الأنشطة الاقتصادية بالمملكة، واستثمار طاقات الوطن بما يدعم تحقيق برامج رؤية 2030م، وترسيخ مفهوم قيمة العمل لدى أفراد المجتمع، إلى جانب العمل على تحقيق التكامل المجتمعي بين المؤسسات الخيرية والقطاعات الحكومية والخاصة، وتفعيل الشراكة المجتمعية وإبراز دورها المؤثر في تحسين جودة حياة أفراد المجتمع، وتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص استثمارية تحقق نهضة وطنية مستدامة.// انتهى //16:41ت م0122