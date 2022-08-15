عمّان 17 محرم 1443 هـ الموافق 15 أغسطس 2022 م واسافتُتحت في العاصمة الأردنية عمّان اليوم أعمال منتدى الامتثال للمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحت عنوان "المستقبل والتحديات"، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، بمشاركة رؤساء وحدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف ومعاونيهم الرئيسيين في المصارف المركزية العربية.وأكد محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس في كلمته بالمنتدى التزام الأردن بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل أساسي وكبير، الذي ينبع من القناعة بأهمية وخطورة هذا الموضوع على الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن نطاق هذا الالتزام يمتد لجميع المستويات في الأردن.وقال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح: إن حجم عمليات غسل الأموال حول العالم هائل ويتزايد بشكل كبير، وقد يصل إلى حوالي تريليوني دولار سنوياً، وهو ما يوازي 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.وشدد فتوح على ضرورة الإضاءة على موضوع الرقمنة والتحول الرقمي، والتكنولوجيا المالية، والأصول الرقمية، وتحديداً ازدياد الاهتمام الدولي اليوم خاصة من قبل السلطات الرقابية الدولية في التوسع الكبير في الأصول الرقمية والمشفّرة التي يُطلق عليها أحياناً تسمية عملات رقمية أو مشفّرة.وأوضح أن اتحاد المصارف العربية يعمل منذ سنوات طويلة على تنسيق الجهود العربية بين القطاعين العام والخاص، وبين المصارف والمؤسسات المالية، والمؤسسات القضائية والأمنية العربية، بهدف حماية القطاع المالي العربي، والاقتصاد العربي، من مخاطر تسرب الأموال القذرة.وذكر أن الاتحاد حريص على إعطاء الأهمية القصوى لموضوع الامتثال للقوانين والقواعد والتشريعات الدولية، ولقضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك ضمن نشاطاته ومؤتمراته، بوصفه أحد أهم المخاطر التي تؤثر على المهنة المصرفية العربية، وعلى العلاقات بين القطاع المصرفي العربي وبين المصارف المراسلة الدولية، ومع الجهات الرقابية الدولية.ويتناول المنتدى -الذي يستمر يومين- موضوع الامتثال للمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويشارك في الجلسات الحوارية عدد من كبار المختصين في الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من دول المنطقة ومختلف دول العالم.// انتهى //16:57ت م0124