تبوك 17 محرم 1444 هـ الموافق 15 أغسطس 2022 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس المنطقة في الإمارة اليوم , الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية لمجلس المنطقة للعام المالي 1444 / 1445هـ .وتطرق سموه خلال الجلسة إلى النجاح المميز الذي تحقق لموسم حج هذا العام والجهود المبذولة من منسوبي الإدارات الحكومية بالمنطقة في خدمة حجاج بيت الله الحرام ، كما نوّه مجلس المنطقة بما صدر من أوامر سامية مؤخراً لمواجهة ما يمر به العالم اقتصادياً تهدف إلى تحقيق تطلعات القيادة لرفع معدلات جودة الحياه وتحقيق الحياه الكريمة والرفاهية للمواطن , فيما تطرق سموه لما اُعلن عنه مؤخراً من مشروعات اقتصادية كبيرة ومنها الكشف عن تصاميم مدينة ذا لاين الذي يجسد النظرة المستقبلية والطموح الكبير لسمو ولي العهد - حفظه الله - بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.ونوه سموه بما حققته الحكومة الرشيدة -أيدها الله- من منجزات ومشروعات في سبيل الارتقاء بهذا الوطن , مؤكدا الدور الرئيس للمجلس في متابعة وتفقد أحوال المواطنين والأسر أولاً بما يكفل العيش الكريم والطمأنينة للجميع .عقب ذلك استعرض المجلس ما تم رفعه للجهات المختصة من تقارير تضمنت مجموعة من الملاحظات التي تم رصدها من قِبل إمارة المنطقة والجهات الأخرى؛ وتُعنى بالمظهر العام والنظافة العامة في الأحياء والحدائق العامة وشبكات السيول وتصريف مياه الأمطار والتخطيط العمراني ومنع التعدّيات والأنسنة ومعالجة التلوث البصري؛ حيث دعا إلى معالجات فورية لتلك الملاحظات.كما اطلع المجلس على عرض لأولويات التنمية العمرانية لمختلف الخدمات والمرافق بمدينة تبوك وتحديد أولويات تقديم الخدمات واستكمالها وفقًا للخطط التصحيحية ولِما تُحدّده المعايير اللازمة في الميزانيات المعتمدة للجهات الحكومية ، واطلع أيضًا على برنامج (نسق) التابع لأمانة المنطقة (برنامج إصدار تراخيص الحفريات) وهو عبارة عن منصّة يتم من خلالها إدارة جميع عمليات التنسيق والمتابعة لترخيص الحفريات.فيما وافق المجلس على المقترح المرفوع له من لجنة التنمية الاقتصادية المتضمن إنشاء موقع استثماري لجميع الوكالات التجارية بالمنطقة ، ووافق أيضًا على إنشاء منصّة رقميّة موحّدة تضم جميع الفرص الاستثمارية بالمنطقة ، ووجّه بإعداد إحصائية حديثة لأعداد الشركات في المنطقة للمساهمة في رفع مستوى الميز التنافسية للمنطقة.وناقش المجلس محاضر لجان المجلس المتضمنة تطوير واستحداث عدد من المرافق الصحية، ومناقشة مبادرة البرنامج الوطني لتطوير ودعم صغار مربّي الماشية .// انتهى //17:02ت م0125