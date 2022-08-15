الرياض 17 محرم 1444 هـ الموافق 15 أغسطس 2022 م واسيُعد الطريق النموذجي الذي دُشِّن منتصف هذا الأسبوع بمنطقة حائل والواقع بطريق حائل القصيم السريع في الجزء ما بين تقاطع عريجاء وجانين، نموذجاً لتوجه الهيئة العامة للطرق بتطبيقه في مختلف طرق المملكة، حيث يعد هذا الجزء (الطريق النموذجي) نموذجاً يحتذى به في مختلف طرق المملكة، ومتوافقًا مع أفضل المعايير العالمية لإنشاء وصيانة الطرق.ودشن المشروع البالغ طوله 15.8 كم بعد تنفيذ حزمة من الأعمال التطويرية عليها، مثل: رصف طبقات الإسفلت، وتنفيذ تقنية الاهتزازات التحذيرية على جوانب الطريق، وتحسين مناطق الدخول والخروج لمناطق الرعي، وتحسين المواقف الجانبية للشاحنات، وتركيب عدد من اللوحات التحذيرية والإرشادية، بالإضافة لتركيب حواجز معدنية على جوانب الطريق، وعمل الدهانات الأرضية، وتركيب العلامات الأرضية "عيون القطط"، وتحسين نهايات الطريق، بالإضافة لرفع مستوى السلامة على التقاطعات العلوية.ويعد هذا الطريق أحد مشاريع الطرق النموذجية التي عملت عليها وزارة النقل والخدمات اللوجستية مؤخراً بهدف تطوير قطاع الطرق بالمملكة والارتقاء بمؤشر جودته وتحسين الخدمات المقدمة، والالتزام بمستوى رفيع من معايير الجودة والسلامة في تنفيذ وصيانة الطرق، بما يسهم في تحقيق كفاءة الإنفاق.وسيسهم هذا المشروع في تحقيق مستهدفات قطاع الطرق في الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، المتمثلة بخفض معدل وفيات الحوادث، وتحسين مؤشر جودة الطرق بالمملكة.صور الطريق: https://drive.google.com/drive/folders/1I6zhuKoljVHIUXmZS8l9oY5Vo3YHtMjz.// انتهى //17:04ت م0126