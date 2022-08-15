مكة المكرمة 17 محرم 1444 هـ الموافق 15 أغسطس 2022 م واسأكلمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ترحيل المقررات الدراسية لجميع المدارس الحكومية والأهلية، حيث قامت إدارة التجهيزات المدرسية بتسليم 317791 مقررا دراسيا للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، فيما خصصت نحو 35 ألف حقيبة لمسار الصف الأول الثانوي ضمن مسارات السنة الأولى المشتركة، وخصصت للمسار العام نحو 36 حقيبة .وأوضحت أن العمل جارٍ لإكمال التجهيزات المدرسية وفق خطة مجدولة لضمان وصول كل المستلزمات قبل بداية العام الدراسي الجديد للمدارس كافة، حيث حدّثت مقاعد وطاولات 5064 طالبا وطالبة بمختلف مراحل التعليم العام من خلال تأمين 1687 مقعدا وطاولة من فئة أ، و1687 مقعدا وطاولة من فئة ب، و1687 مقعدا وطاولة من فئة ج .وكشفت الإدارة عن استحداث 5 مختبرات جديدة مكتملة التجهيزات سيتم تركيبها خلال الأسبوع الجاري لخمس مدارس، مع إدراج 40 آلة تصوير جديدة ل40 مدرسة للبنين والبنات بمختلف المراحل التعليمية، و300 سبورة بورسلان حائطية ل300 حجرة دراسية جديدة ضمن خطتها لتطوير البيئة المدرسية داخل المدارس.// انتهى //17:08ت م0127