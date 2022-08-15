جدة 17 محرم 1444 هـ الموافق 15 أغسطس 2022 م واساستقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين ابراهيم طه، في مكتبه اليوم ، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة والمعادن والحرف اليدوية في جمهورية تشاد علي آجي محمد سعيد.وبحث اللقاء متابعة تنفيذ مشروع إنشاء بنك الأسرة في دول مجموعة الساحل الخمس بما فيها تشاد ، الذي دعا لتنفيذه المؤتمر الوزاري السابع للمرأة المنعقد في بوركينا فاسو عام 2018 ، واستعرضت جهود الجهات المعنية في تشاد من أجل إنشاء البنك، وذلك بالتنسيق مع الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة والأمانة العامة للمنظمة والغرف التجارية في دول الساحل الخمس.وجدد الأمين العام اهتمام الأمانة العامة بالمشروع، واستعدادها لدعم الجهود في تنفيذ المشروع.// انتهى //18:21ت م0130