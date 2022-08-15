الرياض 17 محرم 1444 هـ الموافق 15 أغسطس 2022 م واستنطلق غداً الثلاثاء بطولة العين الدولية لكرة الطائرة بمشاركة ستة فرق باستضافة نادي العين الإماراتي والمنتخب السعودي الأول ونادي الأهلي السعودي والجيل الصاعد الجزائري والزمالك المصري والعربي الكويتي وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد.وسيلعب المنتخب السعودي أولى مبارياته أمام الزمالك المصري، فيما تسبقها مواجهة الأهلي السعودي والعربي الكويتي، في حين يلعب العين الإماراتي والجيل الصاعد الجزائري.وتأتي مشاركة المنتخب السعودي استعداداً للمشاركة في بطولة كاس التحدي الآسيوي التي ستقام في قرغيستان خلال الفترة من 26 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2022 م.// انتهى //18:29ت م0131