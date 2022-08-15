الخرطوم 17 محرم 1444 هـ الموافق 15 أغسطس 2022 م واسافتتحت المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة للجامعة العربية اليوم فعاليات الدورة التدريبية القُطرية في مجال "تشخيص الأمراض الحيوانية باستخدام تقنية تفاعل البلمرة التسلسلي" التي تنفذها المنظمة لفائدة 45 مشاركاً من الإخصائيين والفنيين العاملين في مجال الصحة البيطرية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بسلطنة عُمان، وذلك في إطار برنامج المنظمة العربية للتنمية الزراعية السنوي للتدريب القُطري في مجالي الزراعة والثروة السمكية للعام 2022 م بالدول العربية.وتهدف الدورة -التي تُعقد بواسطة الفيديو كونفرانس وتستمر على مدى 5 أيام- إلى تعزيز قدرة المشاركين البيطرية في تشخيص الأمراض الحيوانية، وتوفير الكوادر المؤهلة والخبرات اللازمة لعمليات التشخيص والتطوير التقني في تشخيص الأمراض، والإسهام في السيطرة على الأمراض الحيوانية ذات الأهمية الاقتصادية.وتتناول الدورة مناقشة الجوانب النظرية المتعلقة بتشخيص الأمراض الحيوانية وأمراض الدواجن، وتحليل البيانات والنتائج وإيجاد الحلول والمشكلات التي قد تواجه العاملين في هذا المجال، وكذلك استخدام البرامج التخصصية في تحليل البيانات.// انتهى //18:29ت م0132