لندن 17 محرم 1444 هـ الموافق 15 أغسطس 2022 م واسكشفت وزارة الدفاع البريطانية أن 607 مهاجرين غير شرعيين عبروا يوم أمس القناة الإنجليزية في 14 قاربًا.وأوضحت الوزارة أن أكثر من 20 ألف مهاجر غير شرعي عبروا القناة الإنجليزية، مقارنةً بـ28526 مهاجرًا عبروا في عام 2021.وذكر تقرير للجنة الشؤون الداخلية الشهر الماضي أن خطة رواندا لم تكن فعالة، حيث أكد أنه لا يوجد دليل واضح على أن هذه السياسة ستردع عبور المهاجرين، وأن أعداد المهاجرين قد زادت بشكل كبير منذ إعلانها في أبريل.// انتهى //18:31ت م0133