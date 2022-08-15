سكاكا 17 محرم 1444 هـ الموافق 15 أغسطس 2022 م واساختتمت أمس البطولة النسائية لكرة القدم على صالة نادي العروبة بالجوف ضمن برنامج الجوف الشبابي.وأوضح مدير فرع وزارة الرياضة بالجوف مريح بن مصلح المريح أن البطولة المقامة تحت إشراف فرع وزارة الرياضة ولجنة الرياضة المجتمعية أُقِيمت بمشاركة أربع فرق: (سيسرا ، والجوف، وهت فت، ولفل آب).وتُوِّجت الفرق الفائزة بالبطولة اليوم بعد أن حقق فريق "سيسرا" كأس البطولة والميداليات الذهبية، فيما تحصل فريق "هت فت" على المركز الثاني والميداليات الفضية، فيما حصلت اللاعبة يمام الشمري من فريق هت فت على جائزة أفضل لاعبة في البطولة، وحصلت اللاعبة رناد الرويلي من فريق ليفل آب على جائزة أفضل حارس مرمى.وأكد المريح أن البطولة تهدف لتعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية من خلال إتاحة الفرصة ودعم اللاعبات والمدربات للارتقاء بمهاراتهن.// انتهى //18:32ت م0134