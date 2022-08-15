القاهرة 17 محرم 1444 هـ الموافق 15 أغسطس 2022 م واستُوِّج المنتخب السعودي للبولينج اليوم بذهبية الزوجي في البطولة العربية العاشرة للرجال والسادسة للسيدات التي تستضيفها جمهورية مصر العربية خلال المدة من 11 أغسطس حتى 19 من الشهر الجاري.وحقق لاعبَا المنتخب السعودي للبولينج عبدالرحمن الخليوي وسلطان المصري المركز الأول بعد حصدهما 1443 نقطة و1292 نقطة على التوالي، فيما احتل لاعبَا دولة الإمارات محمد العطار ونايف عقاب المركز الثاني، وجاء لاعبَا دولة قطر علي حيدر وأصيل الرومي في المركز الثالث.وأعرب مساعد مدرب المنتخب السعودي للبولينج ماجد العصلاني من جانبه عن سعادته بتتويج المنتخب السعودي بالميدالية الذهبية، واصفًا هذا التتويج بالإنجاز، خاصةً أن أعمار لاعبي المنتخب صغيرة في السن واستطاعت منافسة الأبطال في البطولات الدولية، مشيرًا في هذا الصدد إلى تحقيق منتخب البولينج الميدالية البرونزية في بطولة العالم بالسويد.وثمن العصلاني دعم المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الآمين –حفظهما الله– للألعاب الرياضية كافة، ومن بينها لعبة البولينج، مبينًا أن هذا الدعم انعكس من خلال الإنجازات والميداليات التي تحققها المنتخبات الوطنية في مختلف البطولات الدولية.وتضم بعثة المنتخب السعودي للبولينج رئيس الوفد عبدالملك الشثري، ومدير المنتخب جايد العتيبي، ومدرب المنتخب مسعود صابري، ومساعد المدرب والإداري ماجد العصلاني، وإدارية فريق السيدات أسيل الناهض، إضافة إلى لاعبين ولاعبات المنتخب، وهم: عبدالرحمن الخليوي، سلطان المصعري، أحمد أبو الريش، محمد أبو الريش، بندر اليابه، زياد الطويرب، هديل ترمين، مشاعل عبدالواحد، رغد بتان، نوره العريفج.// انتهى //18:36ت م0135