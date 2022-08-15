جدة 17 محرم 1444 هـ الموافق 15 أغسطس 2022 م واساستقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه اليوم، رئيسة منظمة الأسرة العالمية شارون سلاتر والوفد المرافق لها؛ لاستعراض الجهود المبذولة في مجال الحفاظ على قيم الأسرة في المنابر الدولية المختلفة، وبحث سبل التعاون الثنائي بين المنظمتين.وأوضح الأمين العام أن قرارات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة والمواثيق والصكوك الدولية المتفق عليها تدعو للحفاظ على قيم مؤسسة الزواج والأسرة بوصفها الوحدة الأساسية للمجتمع، مؤكداً استعداد الأمانة في دعم جهود منظمة الأسرة العالمية وتعزيز الشراكة بينهما.يشار إلى أن منظمة الأسرة العالمية هي منظمة دولية غير حكومية وغير ربحية، أُنشِئت عام 1999 ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، وتتمتع بصفة استشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وتعمل من أجل حماية الأسرة والحفاظ على قيمها وتعزيز دورها.// انتهى //18:59ت م0137