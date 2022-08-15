مقديشو 17 محرم 1444 هـ الموافق 15 أغسطس 2022 م واسأعربت الصومال عن خالص التعازي وصادق المواساة لمصر جراء حادث الحريق الأليم الذي وقع أمس في كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.وعبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الصومالية في بيان لها اليوم، عن تضامنها الكامل مع مصر في هذا المصاب الجلل، مقدمة تعازيها لعائلات الضحايا، وتمنياتها الشفاء العاجل للمصابين.// انتهى //19:24ت م0141