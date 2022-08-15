الرباط 17 محرم 1444 هـ الموافق 15 أغسطس 2022 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على ارتفاع طفيف في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيس مازي تقدماً بنسبة 0.11%، مسجلاً 12.175,75 نقطة.وتقدم مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.03% ليستقر عند 987,14 نقطة. فيما تقدم المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.2% مسجلاً 912 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات ما مجموعه 26,34 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة 631,43 مليار درهم مغربي.// انتهى //19:38ت م0142