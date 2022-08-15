جدة 17 محرم 1444 هـ الموافق 15 أغسطس 2022 م واسالتقى معالي الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة فنادق دولة قطر، في الدوحة اليوم، معالي رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد والوفد المرافق له، لبحث فرص التعاون المشترك في قطاعي الضيافة والفندقة.وأكد الشيخ فيصل آل ثاني أهمية التعاون مع المنظمة العربية للسياحة في تنمية ودعم قطاع الضيافة وتطوير الخدمات الفندقية، ومواكبة المتغيرات العالمية لصناعة السياحة، مقترحاً تشكيل مجلس أعمال مشترك بين الرابطة والمنظمة، يعمل على تعزيز الاستثمار السياحي في البلاد، وتحليل وتقييم الإمكانات الإقليمية والقطاعية للسياحة بهدف التنمية الإقليمية والاقتصادية المستدامة.من جانبه، أوضح آل فهيد أن المنظمة تهدف إلى تنمية وتطوير السياحة البينية في الدول العربية ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وتنشيط البحث العلمي وتشجيعه ونشره، بالإضافة إلى التدريب والتأهيل للكوادر البشرية العاملة في مجال السياحة وخاصة فى مجال التحول الرقمي، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية السياحية.وأكد أن المنظمة تعمل بالتعاون مع المجلس الوزاري العربي للسياحة على تذليل الصعوبات والعقبات التي يواجهها المستثمرون العرب في القطاع السياحي ، مشيراً إلى أبرز الاتفاقيات التي وقعتها المنظمة وتدفع التنمية السياحية في عالمنا العربي مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومؤسساته ، وتهدف لتهيئة مناخ استثماري آمن وحماية الاستثمارات داخل الدول الأعضاء بالمنظمة ، وتوفير تمويل للمشاريع السياحية الجديدة.// انتهى //19:44ت م0145