اقتصادي / رئيس الوزراء الباكستاني يؤكد سرعة تنفيذ اتفاقية التجارة التفضيلية مع أوزبكستان
الاثنين 1444/1/17 هـ الموافق 2022/08/15 م واس
إسلام آباد 17 محرم 1444 هـ الموافق 15 أغسطس 2022 م واس
أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ضرورة التنفيذ العاجل لاتفاقيتي التجارة التفضيلية والتجارة العابرة مع أوزبكستان بهدف استغلال الإمكانية الاقتصادية بين البلدين.
صرح بذلك خلال لقائه اليوم في مكتبه بإسلام آباد مع سفير أوزباكستان لدى باكستان أوبيك عثمانوف، حيث جدد شريف عرض بلاده على دول آسيا الوسطى استخدام موانئها لتعزيز التجارة الإقليمية والدولية.
وسلط الضوء على رؤية باكستان للتعاون الوثيق مع آسيا الوسطى لتعزيز الاتصال والتجارة في المنطقة.
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19:45ت م
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