إسلام آباد 17 محرم 1444 هـ الموافق 15 أغسطس 2022 م واسأكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ضرورة التنفيذ العاجل لاتفاقيتي التجارة التفضيلية والتجارة العابرة مع أوزبكستان بهدف استغلال الإمكانية الاقتصادية بين البلدين.صرح بذلك خلال لقائه اليوم في مكتبه بإسلام آباد مع سفير أوزباكستان لدى باكستان أوبيك عثمانوف، حيث جدد شريف عرض بلاده على دول آسيا الوسطى استخدام موانئها لتعزيز التجارة الإقليمية والدولية.وسلط الضوء على رؤية باكستان للتعاون الوثيق مع آسيا الوسطى لتعزيز الاتصال والتجارة في المنطقة.// انتهى //19:45ت م0146