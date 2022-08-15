إسلام آباد 17 محرم 1444 هـ الموافق 15 أغسطس 2022 م واسأعلن الجيش الباكستاني اليوم أن قواته قضت على عنصر إرهابي نشط خلال عملية أمنية نفذتها في مقاطعة وزيرستان شمال غرب باكستان.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش أن العملية نفذت بناء على معلومات استخباراتية، وأن فرقة عسكرية نفذت العملية بالقرب من "مير علي" كبرى مدن جنوب مقاطعة وزيرستان المحاذية لأفغانستان، حيث تمكنت من القضاء على إرهابي نشط كان متورطاً في تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية ضد قوات الأمن، وقتل المدنيين.وأضاف البيان أن الفرقة العسكرية صادرت من حوزة الإرهابي، أسلحة وذخيرة ومتفجرات، وواصلت التمشيط الأمني في المنطقة للبحث عن أي عناصر أخرى على صلة به.// انتهى //19:58ت م0148