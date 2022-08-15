القاهرة 17 محرم 1444 هـ الموافق 15 أغسطس 2022 م واسعقدَ وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم‬ مباحثات عبر الاتصال المرئي مع رئيس وزراء البهاما فيليب ديفيس، وذلك في إطار استضافة البهاما للاجتماع الإقليمي لدول الكاريبي حول تغير المناخ.وبحث الجانبان خلال المباحثات عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها قضايا تغيُّر المناخ، وسُبل تعزيز عمل المناخ الدولي على شتى الأصعدة، وذلك في ضوء رئاسة مصر لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيُّر المناخ (COP27) في نوفمبر المقبل.// انتهى//21:08ت م0150