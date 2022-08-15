الرياض 17 محرم 1444 هـ الموافق 15 أغسطس 2022 م واسأصدرتْ وكالةُ الأنباء السعودية "واس" النشرةَ الاقتصاديةَ اليوميةَ لأسعار العملات والمعادن والنفط.وفق "النشرة الاقتصادية"، بلغَ سعرُ صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:الريال السعودي 3.75.الدرهم الإماراتي 3.67.الدينار البحريني 0.37.الريال العماني 0.38.الريال القطري 3.64.الدينار الكويتي 0.30.الجنيه المصري 19.15 .اليورو 0.98.الجنيه الإسترليني 0.82.اليوان الصيني 6.77.تناولتِ النشرةُ أسعارَ المعادن الثمينة، وبلغَ سعرُ كلٍّ من:الذهب 1798.3 دولارًا أمريكياً للأوقية.الفضة 20.28 دولارًا للأوقية.البلاتينيوم 932.9 دولارًا للأوقية.البلاديوم 2153.66 دولارًا للأوقية.في شأن النفط، بلغتِ الأسعارُ لكلٍّ من:برنت 94.91 دولارًا أمريكياً.ايمكس خفيف 89.13 دولارًا.نفط الغاز 1014.75 دولارًا.الغاز الطبيعي 8.87 دولارات.غاز البروبان 5238 دولارًا.// انتهى //21:14ت م0151