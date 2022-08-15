الرياض 17 محرم 1444 هـ الموافق 15 أغسطس 2022 م واسوقَّعت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلةً بمكتب تحقيقات الطيران ووزارة الصحة والنيابة العامة بمقر الهيئة - اليوم - مذكرةَ تفاهم للتحقيق في الوفيات الناجمة عن حوادث مجال الطيران، وذلك بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج.ومثَّل مكتب تحقيقات الطيران المدير العام عبدالإله بن عثمان فلمبان، فيما مثَّل من جانب النيابة العامة فضيلة الوكيل المساعد للتحقيق الشيخ هشام بن صلاح الحازمي، في حين مثَّل وزارة الصحة المشرف العام على الخدمات المخبرية وبنوك الدم ومركز الخدمات الطبية الشرعية الدكتورة مرام بنت عبد المحسن العتيبي.وتركز المذكرة على تعزيز فرص التعاون في الجوانب المشتركة في حوادث الطيران وذلك بتطبيق بنود المذكرة على أن تشتمل المحاور التالية: إجراءات عمليات الطب الشرعي (التشريح اللاحق للوفاة وفحص المصابين)، وإجراءات فحص المخدرات والمؤثرات العقلية والكحولية عقب الحادث، والمشاركة في تبادل المعلومات ذات العلاقة بالجوانب السابقة، إضافةً إلى أهمية حماية واحترام حقوق الملكية الفكرية، والالتزام بالحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي تتعلق بهذه المذكرة أو تتعلق بطرف آخر أو اعماله أو عملياته أو عملائه، والتي توافرت لديهم جرّاء تطبيق هذه المذكرة، إلى جانب التدريب وتبادل الخبرات في سبيل تعزيز قاعدة المعلومات العلمية والعملية لفريق العمل، وإيجاد الحلول للقضايا المتعلقة.وتأتي هذه الاتفاقية التي وُقِّعت بين مكتب تحقيقات الطيران ووزارة الصحة والنيابة العامة، في إطار الشراكات النوعية التي تقوم بها الهيئة العامة للطيران المدني مع الجهات الحكومية وغير الحكومية كافة؛ لتعزيز قدرات قطاع الطيران ورفع كفاءة الأداء.// انتهى //21:15ت م0152