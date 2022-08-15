مكة المكرمة 17 محرم 1444 هـ الموافق 15 أغسطس 2022 م واسوَقَّعَ معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ومعالي مدير عام الإدارة العامة للشؤون الدينية بالقوات المسلحة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحسيني - اليوم - اتفاقيةَ تعاون بين الجانبين تهدف إلى تحقيق الشراكة المجتمعية لمنسوبي الجهتين والاستفادة من خدماتهما.وتتضمَّنُ الاتفاقيةُ تقديمَ مبادرات تخدمُ الطرفين،واستضافة أئمة الحرمين الشريفين في الوحدات العسكرية للقوات المسلحة، وكذلك تقديم الخدمات والزيارات للمصابين في الحدِّ الجنوبي، علاوة على التنسيق فيما يخصُّ الجوانبَ الدينيةَ في ترتيب زيارة الوفود الرسمية،والاستفادة من البرامج العلمية المقامة في الحرمين.وأكدَ الدكتور السديس أنَّ الرئاسةَ على أتم الاستعداد لتقديم كل ما يسهم في خدمة منسوبي القوات المسلحة الذين يذودون عن الوطن .من جانبه،نَوَّهَ الدكتور الحسيني بما تقدِّمُه الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من خدمات دينية وعلمية وتنفيذها العديدَ من المبادرة في سبيل خدمة المجتمع والحرمين الشريفين ومرتاديهما.// انتهى //22:42ت م0159