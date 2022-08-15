القاهرة 17 محرم 1444 هـ الموافق 15 أغسطس 2022 م واسفاز فريق الزمالك على ضيفه الإسماعيلي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم بإستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس مصر لكرة القدم.وتأهل الزمالك بهذا الفوز إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر موسم (2021 - 2022)، ويواجه في هذا الدور نظيره المصري البورسعيدي الذي نجح في التأهل للدور ربع النهائي عقب فوزه على إيسترن كومباني.// انتهى //23:16ت م0162